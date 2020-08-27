مسك تعلن عن طرح برامج تدريب للخريجين والطلاب في مختلف التخصصات

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تعلن مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن فتح باب التقديم في عدد من برامج التدريب التعاوني (عن بعد، وفي مدينة الرياض) للطلاب والخريجين (رجال ونساء) على النحو التالي:

1- برنامج مسك Roland Berger Consulting للتدريب التعاوني (الرياض)

الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس في السنة الثالثة والرابعة والماجستير ويفضل في (الهندسة، العلوم، الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال).

مدة البرنامج: من 3 إلى 4 شهور تبدأ في شهر أكتوبر 2020م.

آخر موعد للتقديم: 15 سبتمبر 2020م.

2- برنامج مسك X Capital Placement للدريب التعاوني (عن بعد)

الفئة المستهدفة: خريجي وخريجات الجامعات وكذلك الطلاب في مختلف التخصصات.

مدة البرنامج: 8 أسابيع تبدأ في سبتمبر وأكتوبر 2020م.

آخر موعد للتقديم: 15 سبتمبر 2020م.

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ملاحظات:

– جميع البرامج تتطلب إجادة اللغة العربية والإنجليزية والإستعداد للسفر عند الحاجة.

– المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على تفاصيل الشروط لكل برنامج.

طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج (مسك Roland Berger Consulting): إضغط هنا

– للتقديم على برنامج (مسك X Capital Placement): إضغط هنا

