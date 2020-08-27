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مسك تعلن عن طرح برامج تدريب للخريجين والطلاب في مختلف التخصصات

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تعلن مؤسسة الأمير بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن فتح باب التقديم في عدد من برامج التدريب التعاوني (عن بعد، وفي مدينة الرياض) للطلاب والخريجين (رجال ونساء) على النحو التالي:

1- برنامج مسك Roland Berger Consulting للتدريب التعاوني (الرياض)
الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريوس في السنة الثالثة والرابعة والماجستير ويفضل في (الهندسة، العلوم، الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال).
مدة البرنامج: من 3 إلى 4 شهور تبدأ في شهر أكتوبر 2020م.
آخر موعد للتقديم: 15 سبتمبر 2020م.

2- برنامج مسك X Capital Placement للدريب التعاوني (عن بعد)
الفئة المستهدفة: خريجي وخريجات الجامعات وكذلك الطلاب في مختلف التخصصات.
مدة البرنامج: 8 أسابيع تبدأ في سبتمبر وأكتوبر 2020م.
آخر موعد للتقديم: 15 سبتمبر 2020م.

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ملاحظات:

– جميع البرامج تتطلب إجادة اللغة العربية والإنجليزية والإستعداد للسفر عند الحاجة.
– المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على تفاصيل الشروط لكل برنامج.

طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج (مسك Roland Berger Consulting): إضغط هنا
– للتقديم على برنامج (مسك X Capital Placement): إضغط هنا


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