مجموعة لاندمارك تعلن أكثر من 320 وظيفة متنوعة بكافة مناطق المملكة

︎ :

.



تعلن مجموعة لاندمارك عن توفر أكثر من (320) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) حديثي التخرج وذوي الخبرة في كل من (الدمام، الطائف، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، أبها، القطيف، جازان، بريدة، عنيزة، الجبيل، عرعر، ضباء، نجران، محايل عسير، الباحة، ينبع، الرس، الخفجي، رأس تنورة، بلجرشي، سبت العلايا، بيشة، الهفوف، الزلفي) بالمسميات التالية:

– مساعد مبيعات (Sales Associate)

– مساعد متجر (Store Associate)

– مساعد مبيعات العملاء (Customer Sales Associate)

– مساعد مدير متجر (Assistant Store Manager)

– كاشير (Cashier)

– رئيس المحاسبين – الكاشير (Head Cashier)

– مدير منطقة (Area Manager)

– مدير مالي (Finance Manager)

– مشرف مبيعات (Supervisor)

– مساعد مدير المستودعات (Assistant Warehouse Manager)

– تنفيذي عمليات (Operation Executive)

– مدير أعمال (Business Manager)

– قائد فريق مبيعات الأثاث (Team Leader – Furniture)

– مدير موقع – العمليات (Area Manger – Operations)

– بالإضافة وظائف إدارية وتقنية مكتبية أخرى (في عدد من المدن)

Advertisements

نبذة عن الشركة:

لاندمارك مجموعة عالمية تحتل مساحة 11 مليون قدم مربع في عالم التجزئة في دول الخليج والأردن ومصر والهند وتوفر تشكيلة واسعة من المنتجات التي تتماشى مع العائلات والتي تندرج تحت عدد من العلامات التجارية المعروفة عالميا ومنها (هوم سنتر، وسنتربوينت، ومحل الأطفال، و شومارت، و سبلاش، ولايف ستايل، وبيوتي باي، و كيو هوم ديكور، وماكس، شو اكسبرس، و إي ماكس) والعديد من الفروع لعلامات تجارية عالمية لها وكالة حصريه لشركة لاندمارك مثل (نيو لوك، وآفترشوك، وكوتون)، وحققت المجموعة معدل نمو سنوي بنسبة 32 في المئة على مدى 3 سنوات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الموقع (Saudi Arabia) والضغط على مربع البحث عبر الرابط: https://bit.ly/2YBwC8j

