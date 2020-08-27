كيف ترفع دعوى إلكترونية؟!..  بوابة ناجز توضح الطريقة والخطوات

دعت وزارة العدل المستفيدين للتعرف على الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها عن بُعد، ومن هذه الخدمات المقدمة خدمة رفع الدعوى القضائية إلكترونيًا.

وشاركت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، رسمًا بيانيًا «إنفوجراف» وعلقت عليه «كيف ترفع دعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية».

خطوات رفع الدعوى

وأوضحت وزارة العدل، آلية وخطوات وإجراءات رفع الدعوى القضائية الإلكترونية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع بوابة ناجز الإلكترونية التابع لوزارة العدل عبر النفاذ الموحد (من هنا)

2- من القائمة الرئيسية اختر خدمات القضاء.

3- قم بالنقر على صحيفة الدعوى.

4- اضغط على طلب جديد.

5- قم بالنقر في حقل التعهد بصحة البيانات.

6- قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

7- قم برفع وإضافة المرفقات المصاحبة للدعوى.

8- انقر على إرسال الطلب.

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التقاضي الإلكتروني

وأوضحت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خدمة التقاضي الإلكتروني تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز، كما تتيح لهم أيضًا الردّ على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بُعد.

كما حددت بوابة وزارة العدل الإلكترونية، طريقة وخطوات التقديم على الخدمة، وذلك باتباع النقاط التالية:

1- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية عبر النفاذ الموحد (من هنا)

2- قم بالدخول على قائمة القضايا.

3- اختر خدمة التقاضي الإلكتروني.

4- قم باختيار القضية المرادة وتعبئة البيانات المطلوبة.

5- اضغط على تقديم الطلب.

6- قم بالدخول لقائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب.

7- في حالة استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الردّ على الدائرة.

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