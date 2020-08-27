

مومباي 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت اليوم الخميس قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس

والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء رويترز.وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1023، ليصل مجملها إلى 60472.

// انتهى //

07:50ت م

0012



مومباي 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت اليوم الخميس قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا بلغت 75760 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء رويترز.وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1023، ليصل مجملها إلى 60472.// انتهى //07:50ت م0012

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل قفزة قياسية يومية في إصابات كورونا بلغت 75760 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.