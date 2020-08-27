

برازيليا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس

ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و 717156 في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

// انتهى //

07:18ت م

0011



برازيليا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و 717156 في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.// انتهى //07:18ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالات كورونا في البرازيل تتجاوز 3.7 مليون والوفيات 117666 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.