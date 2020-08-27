السعودية اليوم / الصين تسجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 14 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:59ت م

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شنغهاي 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 15 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.وسجلت الصين أيضا 19 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 14 حالة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:59ت م0004

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