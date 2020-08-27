مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس

الأربعاء 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

05:52ت م

0262



www.spa.gov.sa/2126043 الأربعاء 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس05:52ت م0262

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.