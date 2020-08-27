"اليونيسف" تُرسل طائرة تحمل 14 طنًا من لقاحات الأطفال لمطار صنعاء

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اليونيسف ترسل طائرة تحمل 14 طنا من لقاحات الأطفال لمطار صنعاء
الخميس 27 أغسطس 2020
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء، وصول طائرة تحمل 14 طنًا من اللقاحات الطبية إلى مطار صنعاء.
وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها أوفدت الأربعاء طائرة تقل 14 طنًا من اللقاحات الطبية المتنوعة إلى مطار صنعاء، لدعم الرعاية الصحية باليمن.
وأوضحت أن اللقاحات سيتم استخدامها في التحصين الروتيني لنحو 450 ألف طفل، واعدة بمواصلة تقديم المزيد لمساعدة ودعم الرعاية الصحية في اليمن.
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