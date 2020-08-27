دراسة: السعوديين أكثر من يستخدم تويتر

كشفت دراسة بحثية تم إعدادها من خلال مؤسسة bl intelligence وتم نشرها من خلال موقع business insider من خلال عمل تحليل نسب مئوية للعديد من دول العالم التي تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تم تنفيذها عن طريق تقييم البيانات الكبيرة لكل ما له صلة بتحليل السوق وحجم الجماهير التي لديها تركيبة سكانية وامكانيات كبيرة للنمو أن ما يزيد عن 41% من مستخدمي شبكة الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية تستخدم منصة تويتر وهو أعلى معدل من إجمالي الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنصة في العالم داخل دولة ويأتي في المركز الثاني اندونيسيا والفلبين بشكل مباشر وبمعدلات متقاربة من السعودية.

كما اشارت الإحصائية أن ثلث الأشخاص مستخدمي شبكة الإنترنت في الهند يستخدمون منصة تويتر وهو ما يزيد عن 36 مليون شخص لذلك فإن الهند تأتي في المركز الثالث كأحد أكبر الاسواق لمنصة تويتر بعد الولايات المتحدة الامريكية.

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كما اشارت الإحصائية إلى أكثر من دولة تستخدم منصة تويتر بشكل كبير منها تركيا والمملكة المتحدة واليابان وجنوب افريقيا فهي دول نشطة على منصة تويتر أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية كما أن الصين التي تعد واحدة من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان يبلغ عدد الأشخاص مستخدمي تويتر فيها حوالي 84 مليون مستخدم وهو يعد رقم كبير باعتبار أن تويتر من الشبكات المحجوبة بشكل رسمي داخل الصين ولكن هذا العدد يعد نسبة بسيطة بالمقارنة باجمالي أعداد المستخدمين لشبكة الإنترنت في البلد.

كما اشارت الدراسة إلى أن هناك شكل متزايد من النمو على موقع تويتر من بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والأرجنتين وجنوب افريقيا واليابان وفرنسا وروسيا.

إلى جانب أن استخدام منصة تويتر يرتبط بشكل كبير بالهواتف المحمولة ويلاحظ هذا بشكل أكبر في استخدام المنصة في بعض الدول مثل الهند وفيتنام والبرازيل.