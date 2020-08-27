، وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية ،

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ناقش اجتماع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع الذي عقده الوزير آل الشيخ أمس الأربعاء بحسب المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محليًا، والذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، حيث وجّه وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في خمس جامعات، حيث تمت مناقشة محاور الخطة ومتطلباتها ومعايير ضمان الجودة وفق حوكمة بين الجامعات، ووزارة الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا عن الخطة التطويرية للسنة التحضيرية، وشملت تحليل الوضع الراهن، وأثره على نواتج التعلّم، كذلك عرضًا عن دور الجامعات في تغيير ثقافة المجتمع وعلى وجه الخصوص دور الأسرة ومسؤوليتها تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقيةعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-08-27
ناقش اجتماع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع الذي عقده الوزير آل الشيخ أمس الأربعاء بحسب المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محليًا، والذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، حيث وجّه وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في خمس جامعات، حيث تمت مناقشة محاور الخطة ومتطلباتها ومعايير ضمان الجودة وفق حوكمة بين الجامعات، ووزارة الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا عن الخطة التطويرية للسنة التحضيرية، وشملت تحليل الوضع الراهن، وأثره على نواتج التعلّم، كذلك عرضًا عن دور الجامعات في تغيير ثقافة المجتمع وعلى وجه الخصوص دور الأسرة ومسؤوليتها تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
01:13 AM
بحث الاستعدادات في ظل "كورونا".. وأعلن عن فتح برامج التعلّم الإلكتروني بـ5 جامعات
ناقش اجتماع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع الذي عقده الوزير آل الشيخ أمس الأربعاء بحسب المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محليًا، والذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، حيث وجّه وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في خمس جامعات، حيث تمت مناقشة محاور الخطة ومتطلباتها ومعايير ضمان الجودة وفق حوكمة بين الجامعات، ووزارة الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا عن الخطة التطويرية للسنة التحضيرية، وشملت تحليل الوضع الراهن، وأثره على نواتج التعلّم، كذلك عرضًا عن دور الجامعات في تغيير ثقافة المجتمع وعلى وجه الخصوص دور الأسرة ومسؤوليتها تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.
، وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية ،
المصدر : الخليج 365
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