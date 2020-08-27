شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي معاناتها بعد إغلاق مطعمها: " تعبي وين راح علي ديون ما يعلمها إلا الله " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

خرجت مواطنة في مقطع فيديو، تروي معاناتها بعد إغلاق مطعمها، طالبة المساعدة من أهل الخير.

وأوضحت المواطنة وتدعى " أم نورة " أنها تعرضت إلى ظروف صعبة بعد إغلاق مطعمها الذي كفلها 300 ألف ريال.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا جعلتها غير قادرة على دفع الإيجار المتراكم عليها والآن يطالبها صاحب العقار بمغادرة عقاره.

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وقالت: " أنا مواطنة فتحت مطعم بـ 300 ألف ريال وتسلفت من كل مكان وفرحانة بالمطعم، سويت إصلاحات وجلسنا شهرين ثم جاءت جائحة كورونا وأغلقنا لمدة 6 أشهر ".

وأضافت: " طلب مني صاحب المكان المغادرة، طيب مين هيسدد لي الديون مين هيقف معايا، عليا ديون ما يعلمها إلا الله، الكهرباء هتنفصل عني الآن ما أجد في بيتي أي شيء " .