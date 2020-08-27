موعد يوم عاشوراء 1442- 2020| وأبرز أحداث وقعت يوم عاشوراء

موعد يوم عاشوراء 1442- 2020 مع بداية عام هجري جديد يتساءل الجميع عن موعد يوم عاشوراء للاستعداد له، وبدأ الكثير بنشر المراسلات والمعايدات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب دخول العام الهجري الجديد، كل عام وانتم بخير، أو بسبب قرب حلول يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم والذي يعد أحد الأشهر الحرم الأربع الذي حرم الله فيهم القتال على المسلمين، حكم صيام يوم عاشوراء وأهم الأحاديث التي وردت به حيث كان صيام يوم عاشوراء من قبل إلزاميًا على جميع المسلمين ولكنه أصبح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد هناك صيام إلزاميًا سوى شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير.

موعد يوم عاشوراء 1442- 2020

يتزامن يوم عاشوراء سنويًا مع اليوم العاشر من شهر محرم وهو الشهر الأول في ترتيبه في العام الهجري، بينما يختلف على حسب توافقه مع التقويم الميلادي، على أن يوافق يوم 10 محرم 1442 هذا العام يوم الأحد 30 أغسطس 2020، وهو يوم صيام سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم:

Advertisements

“من أراد الصيام فليصُم ومن أراد تركه فليفعل”.

كما يصوم المسلمين اليوم التاسع من شهر محرم كما كان ينوي الرسول قبل وفاته بأن يصوم يومي التاسع والعاشر من محرم من كل عام، ليتميزوا عن اليهود والنصارى الذين يصومون في العاشر من محرم.

أبرز واكبر 5 أحداث وقعت يوم عاشوراء…ولماذا أمرنا الرسول ﷺ بصيام هذا اليوم:

يوم عاشوراء

تختلف سبل الاحتفال بيوم عاشوراء من بيت لآخر ومن مذهب لآخر، حيث يحتفل به أهل السنة بالصيام سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما انه اليوم الذي نجى فيه موسى بفضل الله من فرعون، بينما يعتبره أهل الشيعة يوم عزاء بسبب مقتل الحسين بن علي، ويحتفل به أهل المغرب برش الماء على بعضهم البعض ويسمونه يوم زمزم.