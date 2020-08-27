مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7 مترجم “العرض الاول” قناة Fox TV على 3sk قصة عشق Sen Çal Kapımı 

الان يُعرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7 مترجم، من خلال موقعنا معاك يا وطن ننشر اليوم الاربعاء الموافق 26-8-2020 أحداث جديدة ومثيرة رومانسية عبر قصة عشق والتي ينتظرها ملايين الناس حول الوطن العربي وهو ما سوف نوفره اليكم مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7 مترجم، والتى تعرض وعرضها عبر قناة فوكس تي في sen cal kopimi 7، ولهذا يزيد البحث الآن حول موعد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7 والقناة الناقلة.. قصة عشق.

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7 مترجم

تبث قناة فوكس تي في التركية اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة حلقة جديدة من مسلسل انت أطرق بابي الذي حقق نجاحًا كبيرًا وصولًا للحلقة الرابعة التي تم عرضها في نفس الموعد الأسبوع الماضي، حيث حصلت القناة على حقوق بث وإذاعة جميع حلقات المسلسل بصورة حصرية ضمن باقة من أفضل وأشهر المسلسلات التركية التي يحرص الملايين من جمهور الشاشة التركية على متابعتهم من خلالها، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 7 السادسة مسلسل انت أطرق بابي أحداث جديدة وتطورات في علاقة ايدا وسركان، وتذاع الحلقة الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وفلسطين واليمن والعراق وسوريا، كما يتم عرضها تمام السادسة مساءً بتوقيت توسن والجزائر والمغرب، بتوقيت الإمارات في تمام التاسعة مساءً. فكونوا على الموعد.

أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 7

يرغب جميع متابعي مسلسل انت أطرق بابي في معرفة الأحداث الجديدة التي تضمها الحلقة السادسة من المسلسل والمقرر عرضها الأربعاء 26 أغسطس على شاشة قناة فوكس تي في FOX TV لمعرفة ما ستؤول إليه علاقة إيدا وسركان الذي يعيشان لحظات حميمية مميزة جعلتهم أقرب مما كانا عليه، وفي نفس الوقت يعاني كان كاراداغ من أزمة جديدة وهو الاختبار الذي تتلقاه ايدا والمخاطرة التي ستكون عليها تحملها لإنقاذ سركان وعلى صعيد آخر يجب عليها تقبل مشاعرها تجاهه وسركان يقع هو الآخر في إغراءها.

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والجدير بالذكر أن مسلسل أنت أطرق بابي تدور أحداثه حول فتاة ترغب في أن تقوم باستكمال تعليمها بعد أن انتهت من الثانوية، وذلك من خلال منحة للخارج تجعلها تقوم باستكمال تعليمها، ولكن تجد فجاء رجال أعمال شاب يقف في طريق تحقيق حلمها، ويطلب منها أن توافق على شرط واحد، وذلك حتى تتمكن من أن تقوم بالحصول على هذه المنحة، وهذا الشرط هو أن تقوم بالموافقة على أن تقوم بتمثيل دور خطيبته لمدة معينة امام الناس، ولكن الفتاة قد قامت في البداية بالرفض، وبعد ذلك قد قامت بالموافقة، وذلك لرغبتها الشديدة في أن تقوم باستكمال تعليمها بعد الثانوية، وخلال هذه التمثيلية التي قوم بها كلا من البطل والبطلة، تبدأ الاحداث الرومانسية بينهما ويقعان في الحب.

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تردد فوكس التركية على النايل سات تردد فوكس تي في التركية على ترك سات التردد : 11296 التردد : 12326 الاستقطاب : عمودي الاستقطاب : أفقي معدل الترميز : 27500 معدل الترميز : 27500 معدل تصحيح الخطأ : 5/6 معدل تصحيح الخطأ : 4/3

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