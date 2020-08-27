اعرف موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 |هنا نتيجة الدبلوم الفني 2020 “صناعي- زراعي-تجاري-فندقي”نظام 3-5 سنوات الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني

الان أعرف موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 | نتيجة الدبلوم الفني 2020 “صناعي- زراعي-تجاري-فندقي”نظام 3-5 سنوات الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني، نتيجة الدبلوم الفني الدور الأول (الصناعي – التجاري – الزراعي – الفندقي) برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى.

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كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه من المقرر اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 يوم الأحد القادم 30 أغسطس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2020

نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2020، حيث يتم الآن أعمال التصحيح والمراجعة بشكل تقني متميز لإعطاء كل طالب حقه تحت إشراف علمي من الوزارة لكافة أعمال الكنترول على مستوى الجمهورية، نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس 2020، ولم يتم ظهور هذه النتائج حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول بمجرد انتهاء أعمال الكنترول، بعد انتهاء أداء الطلاب امتحاناتهم المقررة يوم الخميس 13 أغسطس 2020، ابحث عن نتيجتك عبر رابط بوابة الثانوي الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

تبدأ كنترولات الدبلومات الفنية ، فى تصحيح كراسات إجابات امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2020، بعد تنتهي الامتحانات في 13 أغسطس الجاري على أن تعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آواخر الشهر الجارى.

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ذكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات التحريرية للدور الأول للعام الدراسي 2020 ، 776161 طالبا وطالبة موزعين على 2987 لجنة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات) وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 /8 /2020.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2020

نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2020 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفنى، والجدير بالذكر بدء في عملية تصحيح كراسات إجابات الطلاب ورصد وتجميع الدرجات لعرضها على وزير التربية والتعليم ليتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي ورفعها على بوابة التعليم الفني للنتائج بوابة الثانوي الفني، موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صناعى تجارى زراعى فندقى، نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم بالاسم.

نتيجة الدبلوم الفني 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية بكافة أقسامها نتيجه الدبلوم التجارى برقم الجلوس اليوم السابع، خلال أيام بعد الاطلاع على كراسات إجابات الطلاب وتصحيحها لعرضها على الكنترولات المختصة بتجميع ورصد الدرجات ثم عرض النتائج على الوزير لاعتمادها، نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2020 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفنى، لتكون متاحة لجميع الطلاب للاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني الخاصة بالتعليم الثانوي الفني الذي حددته وزارة التربية والتعليم لعرض النتائج، نتيجه الدبلومات الفنيه 2020

كيفية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2020 فور الإعلان عنها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 فور الإعلان من خلال

الدخول على رابط بوابة الثانوي الفني

ثم الذهاب إلى نتائج الطلاب إدخال رقم الجلوس

ثم اختيار القسم الخاص به من أربع أقسام “صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي”

ثم الضغط على إظهار النتيجة، مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق للجميع.

للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2020

نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات

نتائج الدبلومات الفنية 2020 نتابعكم بكل جديد عن ظهور النتائج، فانتظرونا.

دبلوم المدارس الفنية الزراعية ، “إعداد مهني” لم تظهر دبلوم الثانوي الفني الصناعي، “إعداد مهني”. لم تظهر دبلوم المدارس الفنية الزراعية ، “فني صناعات غذائية (نظام حديث)”. لم تظهر دبلوم الثانوي الصناعي ، “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”. لم تظهر دبلوم المدارس الفنية الزراعية ، “الميكنة الزراعية”. لم تظهر دبلوم الثانوي الفني الصناعي ، “للتعليم والتدريب المزدوج”. لم تظهر دبلوم المدارس الفنية الزراعية ، “تكنولوجيا تربية وإنتاج اسماك تعليم مزدوج”. لم تظهر دبلوم الثانوي الفني الصناعي ، “التعليم التبادلي”. لم تظهر دبلوم المدارس الفنية الزراعية لم تظهر دبلوم فني صناعي ، “المدرسة الثانوية الفنية التعليم المزدوج التابعة للإنتاج الحربي”. لم تظهر دبلوم الثانوي الفني التجاري لم تظهر دبلوم فني صناعي ، “نظام قديم”. لم تظهر دبلوم الثانوي الفني الصناعي ، “إعداد مهني نظام قديم”. لم تظهر دبلوم الثانوي الفني الصناعي لم تظهر

تحديث: أعلنت مصادر في التعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2020، سوف تكون متاحة للاستعلام عبر مواقع الإلكترونية لوزارة في آواخر شهر أغسطس أو في بداية شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمتابعة.