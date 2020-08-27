فيس بوك تطلق تبويب مستقل خاص بالتسوق عبر تطبيقها

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أصبح للتسوق طريقة أسهل عبر شبكة فيس بوك من خلال تبويب جديد مستقل بذاته خاص بها يظهر ضمن القائمة الجانبية للتطبيق لخدمة التسوق بفيس بوك Facebook Shops.

تقول الشركة أنها تسعى لإتاحة متجر للمستخدمين والعلامات التجارية لعرض منتجاتهم وبيعها بطريقة سهلة ومريحة. سابقاً كان الأمر يتم عبر الصفحات، لكنها الآن أصبحت منظمة اكثر.

وبدلاً من الحاجة للدخول إلى موقع الشركة بعد الضغط على المنتج ومن ثم شراءه من هناك، يمكنك الآن الشراء ضمن تطبيق فيس بوك نفسه.

تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لتنظيم المنتجات بحيث تضعها في مجموعات حسب العلامة التجارية، اللون، التصميم، الطابع العام. ولو بحثت عن شيء ما مخصص، ستحصل على نتائج بحث مفيدة.

ووفرت فيس بوك للشركات والمتاجر أدوات لتخصيص صفحاتها على خاصية التسوق مثل عرض المنتجات بشكل فردي أو جماعي، المزيد من الإحصائيات وغيرها.

كما توفر خدمة الدعم الفني عبر تطبيق ماسنجر ورسائل انستجرام الخاصة وحتى تطبيق واتساب للرد على استفسارات الزبائن.

يأتي تحسين دعم التسوق الإلكتروني عبر شبكة فيس بوك في زمن يتزايد فيه عدد المستخدمين الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية خاصة مع أزمة فيروس كورونا حول العالم.

الجدير بالذكر أن هذه المزايا كلها تبدأ بالتوفر تدريجياً للمستخدمين في الولايات المتحدة حالياً، وبعدها في مناطق أخرى حول العالم.

