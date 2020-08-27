فيت بيت تطلق ساعة Fitbit Sense مع مزايا قياس الإجهاد ودرجة حرارة الجلد وتخطيط القلب الكهربائي

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أعلنت شركة فيت بيت “Fitbit” عن إطلاق ساعة Fitbit Sense المزوّدة بأحدث تقنيات النُظم والمستشعرات المبتكرة. بجانب ساعة Fitbit Versa 3 المخصصة للعناية بالصحة واللياقة مع مزايا خاصة كنظام تحديد المواقع، وساعة Fitbit Inspire 2 وقرب إطلاقها في المنطقة عبر المملكة العربية السعودية.

تأتي Fitbit Sense مع شاشة AMOLED بتصميم من المعدن والزجاج، وتتمتع بوجود مستشعر للنشاط الكهربائي للجلد (EDA) متوفر عبر الساعات الذكية، لضبط مستويات التوتر والإجهاد، مع تقنية متقدمة لتتبع معدل ضربات القلب وتطبيق جديد لتخطيط القلب الكهربائي، ومستشعر لقياس درجة حرارة الجلد حول المعصم وبطارية تدوم أكثر من 6 أيام.

تقول الشركة أنها ستقدم مع الساعة فترة تجريبية مجانية لمدة 6 أشهر لخدمة Fitbit Premium، حيث يستطيع المستخدمون الاستفادة من مزايا لوحة المؤشرات الصحية الجديدة، بما فيها مراقبة تغير معدل نبضات القلب ومعدل التنفس وقياس تشبع الأوكسجين بالدم SpO2، لتعزيز مستويات الصحة والعافية.

فيما تأتي ساعة Fitbit Versa 3 للعناية بالصحة واللياقة مع مزايا خاصة كنظام تحديد المواقع، وزيادة عمر البطارية لأكثر من 10 أيام حسب وصفها، بجانب إضافة ميزات أكثر لرصد مستويات الصحة واللياقة كبرنامج Active Zone Minutes.

وستقدم فيت بيت للمستخدمين فترة تجريبية مجانية لمدة عام كامل لخدمة Premium. وهو ما سيضم تحقيق فهم ومتابعة أفضل لحالتهم الصحية خلال هذه الأوقات الاستثنائية، وذلك عبر جعل منتجاتها وأدواتها الفريدة في متناول الجميع.

وتوفر Fitbit Premium المتاحة على كافة ساعات فيت بيت تحليلًا مفصلًا للبيانات ومعلومات مخصصة تربط معطيات مستويات النشاط والنوم ومعدل ضربات القلب، حيث يوفر أدوات متقدمة لتنظيم النوم ومئات التمارين التي تحمل توقيع العلامات الشهير.

مزايا مختلفة Fitbit Sense

تتيح مزايا Fitbit Sense الاطّلاع على كيفية استجابة الجسم للإجهاد باستخدام أدوات تساعد على ضبط مستويات الإجهاد الجسدية والنفسية، حيث تم تطوير هذه الميزة لضبط مستويات الإجهاد. فيما يعمل مستشعر EDA على قياس النشاط الكهربائي للجلد بشكل مباشر عبر معصم اليد، حيث يمكن وضع راحة اليد على الوجه الأمامي للجهاز لرصد التغييرات الكهربائية البسيطة في الجلد.

وتوفر تقنية PurePulse 2.0 الجديدة مع مستشعر جديد متعدد المسارات لقياس معدل ضربات القلب وخوارزمية مطوّرة، لتشكل أحدث ابتكارات الشركة في مجال تتبع معدل ضربات القلب، كما تتيح ميزة أخرى لتقييم الخطورة القلبية عبر توفير إشعارات تُنذر بارتفاع أو انخفاض معدل ضربات القلب على الجهاز.

وتضيف الساعة مستشعر جديد لقياس درجة حرارة الجلد ورصد التغييرات التي قد تشير إلى وجود حمى أو مرض أو بداية دورة حيضية جديدة، وتقول فيت بيت أنه على عكس الفحوصات اللحظية لدرجة الحرارة،يعمل هذا المستشعر على رصد الاختلافات في درجة حرارة الجلد بين ليلة وأخرى، ما يتيح كشف التغيرات البسيطة بشكل أفضل مع مرور الوقت والانتباه إلى المؤشرات غير الطبيعية.

وتُشير الشركة بأن النتائج الأولية لدراستها حول مرض كوفيد-19 توضح أنه يمكن رصد التغييرات في المؤشرات الصحية، بواسطة أجهزة فيت بيت بالتزامن مع ظهور أعراض المرض وحتى قبل ذلك في بعض الحالات.

توفر Fitbit Sense كافة الميزات الذكية الخاصة برصد مستوى الصحة واللياقة والموجودة في ساعات فيت بيت الذكية الأخرى، بما فيها نظام تحديد المواقع المدمج وأكثر من 20 نمطًا للتمارين على الجهاز، وبرنامج SmartTrack لتتبع التمارين بشكلٍ آلي، وبرنامج Cardio Fitness لتقييم مستوى تمارين الكارديو وأدوات النوم المتطورة.

الزجاج والمعادن وعبر التقنيات المستخدمة تقليدياً لصناعة الغواصات، مما يكسبه خواصاً مقاومة للماء حتى على عمق 50 متراً. بينما تم تصميم نواة المستشعر الحيوي الداخلي لاستيعاب معظم أجهزة الاستشعار في كافة أجهزة Fitbit، مما يضفي أقصى درجات الابتكار على أيّة ساعة ذكية من فيت بيت مع الحفاظ على التصميم الأنيق وعمر البطارية الطويل.

تعزيز سلسلة فيرزا مع Fitbit Versa 3

أضافت فيت بيت ساعة Fitbit Versa 3 المزوّدة بباقة جديدة من المزايا المريحة والذكية إلى سلسلة فيرزا، لتأتي مع نظام تحديد المواقع المتصل مع الجهاز، خريطة كثافة التمرين وتقنية PurePulse 2.0 المعززة، برنامج Active Zone Minutes لسهولة متابعة أهداف اللياقة البدنية، وكذلك ميزة تتبع الخطوات اليومية. وستوفر الساعة مكبّر صوت وميكروفون مدمج لتلقي المكالمات وتحويلها إلى البريد الصوتي وتعديل مستوى الصوت أثناء الاتّصال.

كما سيتمكن المستخدمون من خلالها استخدام Fitbit Pay كطريقة دفع سريعة وآمنة تضمن للمستخدمين تجنب التلامس والحصول على آلاف التطبيقات والواجهات.

سعر وتوافر ساعات فيت بيت Fitbit Sense و Fitbit Versa 3 و Fitbit Inspire 2

ستتوفر ساعات Fitbit Sense و Fitbit Versa 3 و Fitbit Inspire 2 في المملكة العربية السعودية مع نهاية سبتمبر عبر أمازون ونمشي ونون ومكتبة جرير وفيرجن ميجاستور وسبورت بوديوم وإكسايت وإكسترا ووفيتنيس نييدز وساكو وتجار تجزئة آخرون.

وستأتي نسخة Fitbit Sense بسعر 1559 ريال في المملكة العربية السعودية وبتصميم من الستانلس ستيل بتدرجات الأسود/الرمادي والأبيض الناصع/ الذهبي الفاتح.

بينما ستتوفر Fitbit Versa 3 بسعر 1119 ريال سعودي بتصميم من الألمنيوم بتدرجات الأسود/الألمنيوم الأسود والوردي الرملي/ الذهبي الفاتح والأزرق الليلي/الذهبي الفاتح.

فيما ستتوفر ملحقات Fitbit Sense وFitbit Versa 3 للبيع بشكل منفصل وتأتي ضمن تشكيلة من التصاميم، بما في ذلك الأحزمة المنسوجة والمُعاد تدويرها بتقنية REPREVE بتدرجات الكامو والرمادي الداكن والمرجاني وألوان قوس قزح، والأحزمة الرياضية بتدرجات الأسود/ الأبيض الناصع والأخضر/ الأبيض الناصع والرمادي/ الأخضر الزاهي والبطيخي/ الوردي والياقوتي/ الرمادي الضبابي، بالإضافة إلى الأحزمة المغلقة باللون الأسود والأبيض الناصع والأزرق الليلي والوردي الرملي بأسعار تبدأ من 149 ريال سعودي.

أما ساعة Fitbit Inspire 2 فستتوفر في المملكة العربية السعودية سعر 449 ريال سعودي باللون الأسود والأبيض الناصع والوردي الصحراوي. وتتوافر الإكسسوارات للبيع بشكل منفصل وتتضمن أحزمة جلد هوروين الفاخرة بغلاف مزدوج باللون الأزرق الغامق أو الأسود..، وأحزمة شبكية من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الفضي والذهبي الوردي، وحزام من السيليكون المطبوع بألوان زاهية، وأحزمة من السيليكون الكلاسيكي باللون الأسود والأبيض الناصع والوردي الصحراوي، بالإضافة إلى حزام جديد مزود بمشبك باللون الأسود، وذلك بأسعار تبدأ من 149 ريال سعودي.

على نفس الجانب، سيتوفر اشتراك Fitbit Premium في المملكة العربية السعودية بسعر 9.99 دولار أمريكي شهريًا أو 79.99 دولار أمريكي عند الاشتراك السنوي.

