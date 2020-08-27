︎ :
.
قال المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن العمل جارٍ لإتاحة خدمة تمكّن العملاء من استرداد أموالهم عند استرجاع السلع عبر البطاقة البنكية.
وأوضح حافظ، وفقًا لـ”عكاظ”، أن شركة المدفوعات تعمل على تهيئة نظام المدفوعات الوطني بشكل يمكّن من استرجاع السلع عبر البطاقة البنكية بنفس الطريقة المستخدمة في الدفع الإلكتروني.
وأكد أنه سيتم إعادة المبالغ المالية لحساب العملاء فوراً في حال كانت البطاقة المستخدمة “مدى”، مضيفاً أن إطلاق خدمة استرجاع مبالغ السلع سيكون قريبا.
الجدير بالذكر أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء قرار إلزام جميع أنشطة التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والذي بدأ سريانه أمس 25 أغسطس 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بنفس طريقة الدفع .. “متحدث البنوك” يؤكد قرب إتاحة خدمة استرجاع مبالغ السلع عبر البطاقة البنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.