“الحياة الفطرية”: لم نصدر بياناً بشأن ممارسة الصيد لهذا العام

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أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أمس (الأربعاء)، أنها لم تصدر أي بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.

وأكدت الهيئة أنها سوف تصدر بيانها بشأن مزاولة مهنة الصيد هذا الموسم خلال الفترة القادمة.

