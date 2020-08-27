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أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أمس (الأربعاء)، أنها لم تصدر أي بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.
وأكدت الهيئة أنها سوف تصدر بيانها بشأن مزاولة مهنة الصيد هذا الموسم خلال الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحياة الفطرية”: لم نصدر بياناً بشأن ممارسة الصيد لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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