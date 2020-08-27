ضبط مقيم تورط بالمتاجرة في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية في المدينة المنورة

بحوزته بطاقة تقدر قيمتها بمليون ريال..
ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على مقيم تورط بالمتاجرة في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت، عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر، لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضبط بحوزته 47500 بطاقة، تُقدر قيمتها بحوالي مليون ريال.
كما ضُبط بحوزته على مبلغ 7766 ريال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى الجهة المختصة.
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