السعودية اليوم / تسجيل137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 137 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغت 3207 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 71 شخصًا.

// انتهى //

03:43ت م

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تونس 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 120 حالة محلية.وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغت 3207 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 71 شخصًا.// انتهى //03:43ت م0261

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