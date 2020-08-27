السعودية اليوم / اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن عن فقدان ما يقرب من 44 ألف شخص في أفريقيا



نيروبي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، عن فقدان ما يقرب من 44 ألف شخص في دول القارة الأفريقية يمثل الأطفال ما يقرب من نصفهم وسط قيود جائحة

وأفادت المستشارة الإقليمية للمفقودين وعائلاتهم في أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، صوفي مارساك ، في بيان صادر في نيروبي ، أن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي نفذت به قيود للحد من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما خلق تحديات جديدة في البحث عن المفقودين.

وأوضحت مارساك أن عدد هذه الحالات يعد نقطة في بحر العدد الحقيقي للأفراد الذين تبحث عنهم عائلاته، مشيرة إلى أن الصراع والعنف والهجرة والصدمات المناخية لم تتوقف عن تفريق العائلات أثناء تفشي المرض ولكن عملنا للعثور على المفقودين أصبح أكثر صعوبة.

// انتهى //

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نيروبي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، عن فقدان ما يقرب من 44 ألف شخص في دول القارة الأفريقية يمثل الأطفال ما يقرب من نصفهم وسط قيود جائحة كورونا ، لافتة إلى أن نيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان والصومال وليبيا والكونغو الديمقراطية والكاميرون، سجلت 82 % من المفقودين بالقارة .وأفادت المستشارة الإقليمية للمفقودين وعائلاتهم في أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، صوفي مارساك ، في بيان صادر في نيروبي ، أن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي نفذت به قيود للحد من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما خلق تحديات جديدة في البحث عن المفقودين.وأوضحت مارساك أن عدد هذه الحالات يعد نقطة في بحر العدد الحقيقي للأفراد الذين تبحث عنهم عائلاته، مشيرة إلى أن الصراع والعنف والهجرة والصدمات المناخية لم تتوقف عن تفريق العائلات أثناء تفشي المرض ولكن عملنا للعثور على المفقودين أصبح أكثر صعوبة.// انتهى //02:38ت م0258

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