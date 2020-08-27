السعودية اليوم / تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بموريتانيا



نواكشوط 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغت 6977 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.

// انتهى //

02:30ت م

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نواكشوط 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغت 6977 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.// انتهى //02:30ت م0257

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