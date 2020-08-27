السعودية اليوم / كينا تسجل 231 إصابة بفيروس كورونا



نيروبي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجلت كينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع الى 33 ألفًا و16 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 564 شخصًا.

// انتهى //

02:20ت م

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نيروبي 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجلت كينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع الى 33 ألفًا و16 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 564 شخصًا.// انتهى //02:20ت م0253

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