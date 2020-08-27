السعودية اليوم / 195 جولة نفذتها بلدية محافظة البدع تسفر ضبط عدد من المخالفات



تبوك 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أسفرت 195 جولة رقابية قامت بها بلدية محافظة البدع على المستودعات الغذائية ومتاجر التموينات عن ضبط عددٍ من المخالفات ومصادرة كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة سعيد محمد السعيد أن قسم صحة البيئة بالبلدية قام بجولات رقابية تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة، خلال هذا الأسبوع للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية المنظمة لممارسة مثل هذه الأنشطة.

وقال: نتج عن هذه الجولات مصادرة 29 كلج من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وإصدار غرامات بحق 26 محل مخالف، مشيراً إلى استمرار أعمال التطهير في عموم الأماكن العامة بالمحافظة برش مايزيد عن 42 موقعاً بهدف منع تفشي

// انتهى //

01:48ت م

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تبوك 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأسفرت 195 جولة رقابية قامت بها بلدية محافظة البدع على المستودعات الغذائية ومتاجر التموينات عن ضبط عددٍ من المخالفات ومصادرة كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.وأوضح رئيس بلدية المحافظة سعيد محمد السعيد أن قسم صحة البيئة بالبلدية قام بجولات رقابية تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة، خلال هذا الأسبوع للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية المنظمة لممارسة مثل هذه الأنشطة.وقال: نتج عن هذه الجولات مصادرة 29 كلج من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وإصدار غرامات بحق 26 محل مخالف، مشيراً إلى استمرار أعمال التطهير في عموم الأماكن العامة بالمحافظة برش مايزيد عن 42 موقعاً بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد ، مع مواصلة حملات رفع الوعي المجتمعي بأهمية اتباع التدابير الإحترازية، وتوخي الحذر والإلتزام بالتباعد الإجتماعي.// انتهى //01:48ت م0252

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