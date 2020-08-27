السعودية اليوم / مصر تسجل 206 إصابة و 19 حالة وفاة بفيروس كورونا



القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجلت مصر 206 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان ، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة ,فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة ,مشيراً إلى إجمالي عدد الوفيات الذي بلغ 5317 حالة وفاة.

//انتهى//

01:27ت م

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القاهرة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة اليوم .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان ، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة ,فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة ,مشيراً إلى إجمالي عدد الوفيات الذي بلغ 5317 حالة وفاة.//انتهى//01:27ت م0248

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