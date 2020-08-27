السعودية اليوم / فرنسا تسجل 5429 إصابة بفيروس كورونا المستجد



باريس 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجلت فرنسا 5429 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إجراء أكثر من 839147 اختباراً خلال هذا الأسبوع، و٧ ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، مشيرةً إلى ارتفاع معدل الإيجابية بنسبة 3.7% في الفترة ما بين الـ 17 وحتى الـ23 من أغسطس الجاري.

كما لفتت النظر في بيانها إلى تعذر ظهور أعداد المرضى المصابين في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ، إضافة إلى أعداد الوفيات بسبب عطل تقني في قاعدة البيانات ، مبينةً بأنه سيعلن عنها في يوم غد الموافق الـ ٢٧ من أغسطس.

// انتهى //

23:55ت م

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باريس 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجلت فرنسا 5429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 253587 إصابة.وأعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إجراء أكثر من 839147 اختباراً خلال هذا الأسبوع، و٧ ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، مشيرةً إلى ارتفاع معدل الإيجابية بنسبة 3.7% في الفترة ما بين الـ 17 وحتى الـ23 من أغسطس الجاري.كما لفتت النظر في بيانها إلى تعذر ظهور أعداد المرضى المصابين في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ، إضافة إلى أعداد الوفيات بسبب عطل تقني في قاعدة البيانات ، مبينةً بأنه سيعلن عنها في يوم غد الموافق الـ ٢٧ من أغسطس.// انتهى //23:55ت م0243

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