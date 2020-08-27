ماهر المعيقلي يؤم المصلين بالمسجد الحرام في صلاة العصر والمغرب والعشاء

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة في الإدارة العامة شؤون الأئمة والمؤذنين، جدول إمامة الفروض بالمسجد الحرام لليوم الخميس 8 محرم 1442هـ.

ويؤم المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة في صلاة الفجر، بينما يؤم الشيخ الدكتور فيصل غزاوي المصلين في صلاة الظهر.

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فيما يؤم المصلين في صلاة العصر والمغرب والعشاء الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

يذكر أن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي من أشهر قراء القرآن الكريم في المملكة والعالم العربي والإسلامي، وهو من مواليد سنة 1969.

وبعد رحلة طويلة من طلب العلم حصل القارئ ماهر المعيقلي على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم عمل محاضرًا بنفس الجامعة.

تم تعيين القارئ ماهر المعيقلي إمامًا بالمسجد النبوي لينتقل بعد ذلك إلى إمامة الحرم المكي سنة 1428هـ.

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