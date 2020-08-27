مقاتلات التحالف تخلف قتلى في صفوف مليشيا الحوثي وتدمر 3 أطقم

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مقاتلات التحالفتخلف قتلى في صفوف مليشيا الحوثي وتدمر 3 أطقم الخميس 27 أغسطس 2020 لقي عددا من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، الأربعاء، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف دمرت 3 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرقي مدينة حزم مركز محافظة الجوف. Advertisements وأشار إلى مصرع جميع من كانوا على متنها. ويخوض الجيش اليمني منذ أيام معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم وصنعاء والجوف والبيضاء، وكبدها خسائر كبيرة.

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