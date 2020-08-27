شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مظلات السيارات المخالفة بأحياء وشوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة القطيف عددًا من مظلات السيارات المخالفة أمام المنازل، وعلى الأرصفة والشوارع العامة، خلال حملتها التي نفذتها، يوم أمس الأول، في مدنها وقراها، وذلك بعد إشعار أصحاب المظلات لمدة أسبوعين متتاليين للإزالة، وتوجيه الإنذارات في هذا الجانب.

تحسين المشهد

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحسيني، أن إزالة مظلات السيارات المخالفة في المحافظة، جاءت بهدف تحسين المشهد الحضري، مبينًا أنه بحسب التعليمات، لا بد أن تكون المظلة داخل حد الملكية الخاصة وليس خارجه، مشيرًا إلى أن التنبيه برفع المظلات المخالفة يأتي قبل الشروع في إزالتها، وأن الكثير من هذه المظلات يوجد في الطريق العام، ما يتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة دخول سيارات الخدمات والطوارئ.

مخالفات وتجاوزات

ولفت م. الحسيني إلى أن الحملة استهدفت الحد من انتشار ظاهرة المظلات العشوائية والمخالفة على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية، إلى جانب الحواجز الحديدية، تماشيًا مع تعليمات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير بإزالة المظلات المخالفة والتجاوزات، وذلك تفعيلًا لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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حصر التعديات

وأوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل البلدية وإدارة المرور والشرطة للوقوف على التعديات وحصرها والبدء بإزالتها بعد توجيه إنذارات ووضع ملصقات، مشيرًا إلى أن البلدية لم تصدر أي تصاريح لتركيب المظلات أو الحواجز أمام المنازل، وأن ما يتم تركيبه على الأرصفة والطرق والشوارع خارج الأملاك يُعد مخالفة صريحة يتم التعامل معها حسب النظام.

تشديد العقوبات

وعبّر أهالي المحافظة عن استيائهم من مثل هذه المخالفات، مشددين على أهمية إزالة تلك المخالفات والعشوائيات من الشوارع والأرصفة، وأهمية تشديد العقوبات بحق المخالفين، على ألا يتم الاكتفاء بإزالة المخالفة فقط، داعين إلى تنظيم حملات توعوية وتثقيفية تزيد من درجة الوعي لدى أفراد المجتمع، ليعلم الجميع أن الشارع ملك للجميع.