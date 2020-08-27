شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الكتب بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

وزعت مدارس المنطقة الشرقية الكتب الدراسية، للفصل الدراسي الأول في جميع المراحل، بخطط محكمة متنوعة واحترازات وقائية مشددة؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19». وتم تقسيم المراحل الدراسية والصفوف إلى أقسام وأيام بطرق عديدة؛ لتخفيف العبء، وتوزيع الوقت، وتخفيف الازدحام، وذلك لعدم التقارب الجسدي، وكانت هذه الإجراءات في مدارس البنين والبنات. وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية تعمل على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الصحية المطلوبة داخل جميع مقرات العمل من مدارس ومكاتب التعليم، وإن إدارة التعليم مستمرة في تقديم الخدمة لكافة المستفيدين، مع الحرص على تقديمها بكامل التدابير الوقائية المطلوبة.

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