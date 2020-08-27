شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 10 حدائق بتصميمات حديثة تواكب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أوشكت أمانة المنطقة الشرقية على الانتهاء من إنشاء عشر حدائق في مدينة الدمام، والمتوقع افتتاحها نهاية العام الجاري 2020، وذلك في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن، والتي تستهدف زيادة مساحة المسطحات الخضراء، ونصيب الفرد منها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي، وتحقيق أفضل المعايير لجودة الحياة، ضمن التنمية المستدامة التي تسعى الأمانة لتطبيقها.

وذكر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الحدائق التي سيتم افتتاحها تتوزع في أحياء مختلفة في الدمام، وهي حديقة العنود بمساحة 3400م2، وحديقة الجلوية بمساحة 1600م2، وحديقة طيبة بمساحة 3700م2، وحديقة المحمدية بمساحة 1800م2، وحديقة النورس بمساحة 3900م2، وحديقة العزيزية بمساحة 3200م2، وحديقة الشعلة بمساحة 1800م2، وحديقة المنتزه بمساحة 10150م2، وحديقة الواحة بمساحة 1300م2، وحديقة الفرسان بمساحة 1600م2، موضحًا أنها تتميز بوجود المسطحات الخضراء من خلال زراعة أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات.

وقال إن الأمانة راعت العديد من الجوانب الهامة في إنشاء الحدائق، عبر تخصيص مناطق لألعاب الأطفال، وتم اختيار بعض ألعاب الدمج والخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وألعاب التنمية الذهنية للأطفال، من حيث ترتيب الأشكال والأرقام في لوحات جدارية.

وأضاف: إنه تمت مراعاة جوانب السلامة في مناطق الأطفال في جميع الحدائق، من خلال تركيب أرضيات مطاطية؛ للمحافظة على سلامة الأطفال، وأن هذه الأرضيات تمتاز بالأشكال المتنوعة والتي تلائم طبيعة الأطفال في مناطق الألعاب.

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وأشار م. الجبير إلى تصميم الممرات الخارجية حول الحدائق بالشكل الجديد في التصميم، والابتعاد عن الأشكال المعتادة، من خلال الاعتماد على تداخل الألوان والتناسق فيما بينها؛ مما يعطيها تصميمًا فريدًا من نوعه.

وأكد أنه تمت مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم مداخل الحدائق، من حيث المنحدرات؛ لسهولة الدخول، وممارسة كافة الأنشطة بداخلها، ومراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عند المداخل، من خلال تثبيت مجسات على الأرضيات لتكون استرشادية وتحذيرية لهم تدل على المسارات داخل الحديقة، إلى جانب تميز الممرات الداخلية بالتصميم الجديد، من حيث الاعتماد على التداخل في الألوان.

ولفت إلى أنه تمت حماية مظلة ألعاب الأطفال بالقماش البولي إيثيلين المقاوم للعوامل الجوية المختلفة، والتي تتميّز بالشكل الحديث ودراسة العوامل الجوية المختلفة قبل تنفيذها، بالإضافة إلى وضع البرجولات الخشبية في مناطق الجلسات والمصنوعة من الخشب البلاستيكي عالي المقاومة للعوامل الجوية المختلفة، وتم توزيع المقاعد الخرسانية والحاويات داخل الحديقة لتخدم الممرات الداخلية والتي تتميّز بتصميم ملائم للحديقة من حيث اختيار الشكل الخارجي لها بشكل جيد، إضافة إلى أنه سيتم تركيب أسوار حول بعض الحدائق من الخارج لحماية الأطفال مع تركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة.