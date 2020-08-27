شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تحصد جائزة «ستيفي» العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف «الثنيان»: إن تجربة كاوست علمياً وبحثياً وأكاديمياً وبيئتها الداخلية صارت نموذجاً يقتدى به، وعندما تأتي هذه الشهادة من جائزة مثل جائزة ستيفي الدولية فإنّ هذا يعطي الإشارة الصريحة بأننا نمضي على الطريق الصحيح.
وكانت إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، قد حازت موخرا على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى وذلك بتاريخ 25 أغسطس 2020، والتي أقيمت تحت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة.
يذكر أن جائزة ستيفي العالمية تم تأسيسها في العام 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستقبل كل عام أكثر من 12 الف ترشيح من شركات تزيد على 70 دولة، وتركز فئات الجوائز على الابتكارات العملية والإنجازات المهنية.
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