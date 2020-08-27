«الأمر بالمعروف» تطلق خدمات إلكترونية مطورة

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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة، وذلك في إطار حرص الرئاسة العامة على سرعة التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية. وتشمل الخدمات التي نفذتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة عبر البوابة الإلكترونية: خدمة الإجازة التعويضية، التي تتيح تقديم إجازة تعويضية نظير التكليف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، وخدمة إلغاء إجازة، التي تمكِّن من تقديم طلب إلغاء قرار إجازة وفق المسار الإلكتروني، وتقرير إنجاز الذي يمكّن من استعراض تقارير حالة المعاملات ونسب الإنجاز للجهة من خلال البوابة الداخلية مباشرة. كما أطلقت الرئاسة العامة خدمة رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، الذي تمت إتاحته لإنشاء رموز الاستجابة السريعة وحفظ الرموز في بيئة الرئاسة التقنية، وذلك لاستخدامها في المطبوعات والمواد التوعوية، كما تم تحسين خدمات أخرى مثل خدمة الحضور والانصراف، والتي تسهل أداء الموظفين، وتساهم في تقليل الإجراءات وتبسيطها، وذلك تحقيقاً لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية الوظيفية. يذكر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثاً إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد في مجال التقنية، بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجال.

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