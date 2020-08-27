شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 390 مريضا بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل
واستقبلت عيادات الطب العام 70 مريضاً، والباطنية 47 من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 60 طفلاً، والطوارئ 23 مريضاً، وراجع عيادتي الأسنان 11 مريضاً،. كما تم استقبال 53 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29، وتم إجراء 95 تحليلاً مخبريا لـ 34 مريضاً و21 صورة أشعة لـ 13 مريضاً، كما تم إعطاء 105 لقاحات لـ 38 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 12 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 169 وصفة طبية.
من جهة أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة العون، أمس الأول، حملة رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية البريقة في محافظة عدن، تستمر 5 أشهر ويستفيد منها حوالي 861.719 فردًا.
وثمن مدير مكتب وزارة الصحة العامة بمديرية البريقة فهد العلوي جهود المركز واستجابته السريعة في النزول للمواقع المستهدفة عقب ظهور حالات مصابة بحمى الضنك في منطقة رأس عمران بالمديرية. يذكر أن مركز الملك سلمان قد دشن في يوليو الماضي مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي سيتم من خلاله تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط للمياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الضنك.
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