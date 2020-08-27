شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تطوير منظومة خدمات «حج 42» والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه، خلال استقباله وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن، أمس، بمقر الإمارة في جدة، إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الماضي 1441هـ، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية، ما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.
من جهة أخرى استمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح خطط اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية المستقبلية لموسم حج العام المقبل، والتي تشمل جوانب صيانة المرافق ومشاريع البنى التحتية.
وناقش سموه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة في مقر الإمارة بجدة، سبل تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بضيوف الرحمن بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لهم، كما تناول الاجتماع الخطوات التحضيرية لحلقة نقاش الحج السنوية.
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