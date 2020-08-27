شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة انيبال قوميز توليدو. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.

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