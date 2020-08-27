شكرا لقرائتكم خبر عن 178 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات «تطمن» في المدينة المنورة خدماتها إلى 19 ألفا و841 مستفيداً، منذ بدء العمل بها حتى الآن.وأوضح متحدث صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن خدمات «تطمن» تُقدم في المدينة المنورة من خلال 3 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من 8 صباحاً حتى 12 مساءً، موزعة على كل من المركز الصحي بالنصر والمركز الصحي بالخالدية والمركز الصحي بالدعيثة.

وبين أبو عنق أن مراكز «تأكد» قدمت خدماتها إلى 158 ألف مستفيد، وخصصت للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، أو خالطوا شخصا مصابا، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق «صحتي»، وتقدم الخدمة دون الحاجة لمغادرة السيارات.