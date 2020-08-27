شكرا لقرائتكم خبر عن 178 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وبين أبو عنق أن مراكز «تأكد» قدمت خدماتها إلى 158 ألف مستفيد، وخصصت للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، أو خالطوا شخصا مصابا، وذلك بعد حجز موعد في تطبيق «صحتي»، وتقدم الخدمة دون الحاجة لمغادرة السيارات.
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