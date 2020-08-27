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هاتف استشاري في تعليم الحدود الشمالية

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أطلق تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية «إدارة التوجيه والإرشاد بنات»، مطلع الأسبوع الحالي خدمة الهاتف الاستشاري للتعليم عن بعد، وذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية والرد على استفسارات أولياء أمور الطالبات ومنسوبات التعليم فيما يخص التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة خالد المضياني أن الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة، لجميع الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي.

وبين أنه سيتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650021 طوال أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهراً، خلال فترة التعليم عن بعد.

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