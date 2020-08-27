شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف استشاري في تعليم الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة خالد المضياني أن الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة، لجميع الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي.
وبين أنه سيتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650021 طوال أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهراً، خلال فترة التعليم عن بعد.
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