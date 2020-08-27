شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 6 آلاف كرتون تمور على نازحي الحديدة ومأرب والان نبدء بالتفاصيل
وشمل النشاط توزيع 1494 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1494 أسرة.
كما وزع المركز 4500 كرتون تمور على الأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 4500 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعا.
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