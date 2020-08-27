شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يهنئ جامعة «المؤسس» باعتماد المركز التدريبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز د.عبدالرحمن اليوبي، بمناسبة حصول كلية الدراسات التطبيقية بالجامعة على تجديد وترقية اعتمادها مركزا للتدريب المعتمد من جمعية التسويق البريطانية CIM.

وقال سموه: «أهنئكم على هذا الإنجاز وأود نقل تهنئتي لمنسوبي الكلية، متمنيا لهم ولجميع منسوبي الجامعة المزيد من التقدم والنجاح».