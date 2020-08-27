شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «آمن» بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل
بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين منسوبي ومنسوبات الجامعة بأهمية اتباع البروتوكولات الصحية لسلامتهم، ولضمان استمرار العملية التعليمية بشكل يُمكّن الطلاب والطالبات من التحصيل العلمي الجيد مع تحقيق السلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مبادرة «آمن» بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.