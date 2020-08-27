شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «آمن» بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

أطلق معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، في مقر إدارة الجامعة بأبها أمس، مبادرة العودة الآمنة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة (آمن - Safe)، التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 1442هـ. وأكد معالي رئيس الجامعة على ضرورة تسخير كل الجهود لخدمة الطلاب والطالبات والاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجات ونواتج التعلم في ظل ما أتاحته الدولة -أيدها الله- وفي ضوء الضوابط التي حددتها وزارة التعليم والجهات المعنية، وضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية.

بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين منسوبي ومنسوبات الجامعة بأهمية اتباع البروتوكولات الصحية لسلامتهم، ولضمان استمرار العملية التعليمية بشكل يُمكّن الطلاب والطالبات من التحصيل العلمي الجيد مع تحقيق السلامة.