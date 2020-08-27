شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد عبر الاتصال المرئي، أمس، المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية، بمشاركة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية فهد الربيعان، ومدير الشؤون الصحية في المنطقة عبدالرحمن بن دبى الحربي.

واطلع سموه خلال التدشين على الخدمات، التي يقدمها المختبر الإقليمي، الذي يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة، ويقدم خدمات مخبرية تخصصية، بما يضمه من كوادر طبية وإدارية المتخصصة في عدد من المجالات. وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بافتتاح المختبر الإقليمي، الذي سيسهم في فحوصات عينات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بالمنطقة، ويأتي امتداداً للدعم والرعاية، التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالمواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة، مثمناً متابعة معالي وزير الصحة والجهود، التي يبذلها مدير عام صحة جازان وكل أبطال الصحة بالمنطقة لكل ما يخدم المستفيدين من القطاع الصحي بشكل عام، موجهاً بأهمية العمل بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، والتقيد بتعليمات وزارة الصحة للقضاء على هذا الوباء.

ونوه سمو نائب أمير جازان بما تقدمه القيادة الرشيدة من عطاء ودعم وتطبيق لكل الاحترازات وعلى الجميع تطبيق التعليمات وتفادي التجمعات للمساهمة مع الدولة في مواجهة هذه الجائحة، مؤكداً أن وعي المواطن والمقيم في التعامل مع هذه الجائحة يشكل أهمية بالغة من أجل سلامة المجتمع وأفراده.