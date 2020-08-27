شكرا لقرائتكم خبر عن 76 ألف مستفيد من عيادات «طبية مكة» الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل
وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر مع الأطباء، عبر أكثر من 626 عيادة تعمل أسبوعيًا، وأشرف على وضع الخطة فريق عمل متكامل من الإداريين والأطباء المختصين، تجنبًا للتجمعات في الأماكن العامة اتباعًا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.
ويتيح تواصل المرضى مع الأطباء «عن بُعد»، الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة، ثم صرف الدواء وإيصاله لمنازلهم عبر شركات الشحن مجانًا، بينما يقتصر الحضور والتواجد في المواعيد الاعتيادية خلال الفترة الحالية فقط على المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي الحضور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص.
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