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تدريب 14 ألف معلم عبر 32 قاعة افتراضية بمكة

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أمس، برامج تدريب المعلمين والمشرفين التربويين على منصة «مدرستي»، للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، التي تستهدف أكثر من 14 ألف معلم ومشرف تربوي.

وبيَّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة د. أحمد الزائدي، أن منصة «مدرستي» تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد حفاظاً على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، مشيرا إلى أن هذه البرامج التدريبية المميزة تُمكّن كل شاغلي الوظائف التعليمية من المهارات اللازمة للتعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أنّ هذه البرامج التدريبية عن بُعد؛ انطلقت أمس، بمشاركة 13.000 ألف معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أصدرت تعميماً لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس «بنين» التابعة لها بخُطة التدريب لنظام إدارة التعليم الإلكتروني في منصة «مدرستي»، بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بُعد، والاستفادة من كل الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة مما يُسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلّم، وتحسين جودة التعليم.

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