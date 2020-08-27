شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مخالفة في محلات بيع اللحوم بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارة المسالخ بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف 35 مخالفة، للاشتراطات البلدية، في حملات استهدفت 300 محل لبيع اللحوم الطازجة بالطائف والضواحي.

وشملت المخالفات تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات للذبح، وحفظ اللحوم بطريقة غير صحيحة، بالإضافة إلى انتهاء الشهادات الصحية للعاملين ورخص مزاولة النشاط للمنشأة، واستهدفت الحملة الكشف عن سلامة اللحوم المعروضة، والتأكد من مصدرها وخضوعها للفحص البيطري قبل وأثناء وبعد الذبح، بما يضمن سلامتها من العوارض المرضية.

وبينت الأمانة أن البرنامج الرقابي يتابع أكثر من 30 ألف مرفق تجاري، من خلال جولات مكثفة على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بالاشتراطات البلدية.