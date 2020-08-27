شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» في 127 يوما والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء، 1068 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، في أدنى حصيلة يومية للإصابات، منذ 18 أبريل الماضي.

وأضافت الوزارة: إنه جرى تسجيل 1013 حالة شفاء إضافية من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 284,945 حالة.

الحالات النشطة

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 310,836 حالة، من بينها 22,136 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1601 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 284,945 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3755، بإضافة 33 حالة جديدة.

وفيما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جازان «84»، مكة المكرمة «67»، المدينة المنورة «57»، الرياض «55»، تبوك «48»، الحرجة «35»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: حائل «74»، الهفوف «54»، جازان «48»، الرياض «48»، جدة «44»، المدينة المنورة «39»، حفر الباطن «38»، مكة المكرمة «36»، نجران «30».

الإصابة مرتين

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من جانبه، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس، أنه لم يثبت حتى الآن إصابة شخص بالفيروس مرتين، ولكن لا يستطيع أحد الجزم في هذه المرحلة بأن عودة المرض لأكثر من مرة مستبعد تماما، مشيرا إلى أن الرصد لا يزال مستمرا، وكذلك مستوى المناعة وتكونها وقدرتها على الديمومة وحماية الجسم أيضا.

إجراءات وقائية

وفيما يتعلق بعودة ارتفاع الإصابات في بعض الدول، أفاد «العبدالعالي» بأن الأسباب لذلك متعددة، ومن أبرزها تدني مستوى التقيد بالاحترازات والسلوكيات الصحية والإجراءات الوقائية من بعض أفراد وفئات المجتمع، خصوصا مع ملاحظة الارتفاع في تلك الدول بين فئة الشباب.

وأكد أن عدم التقيد بالإجراءات وخصوصا ارتداء الكمامات بشكل دائم، والتباعد الجسدي والاجتماعي لمسافات آمنة وكافية، وعدم التجمع بأعداد كبيرة، أحد عوامل انتشار الفيروس مجددا، مشيرا إلى أن جميع المنظمات والهيئات توصي باستمرار اليقظة التامة والحذر المستمر والمراقبة لأي تغيرات.

وطالب متحدث الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز الاتصال والاستشارات «937»، للإجابة عن أي تفاصيل متعلقة بالوباء، إضافة إلى ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الإرشادية.