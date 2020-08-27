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2020-08-27 مدني جدة يخمد حريقًا اندلع في مستودعات بحي المحجر Advertisements متابعات الخليج 365 - واس باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، اخماد حريقًا نشب بعدد من المستودعات بحي المحجر .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، عن تلقى بلاغاً على (911) بنشوب حريقاً في عدد من المستودعات بحي المحجر و تم مباشرة الفرق عملية إطفاء الحريق ، وعزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق ، حتى تم – بفضل الله – اخماد الحريق بشكل تام دون تسجل إصابات ولله الحمد .

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