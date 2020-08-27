فيديو.. تفاصيل عمليات إخماد حريق مستودع الأقمشة في جدة

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - جدة

نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو كشفت من خلاله تفاصيل عمليات إخماد الحريق في مستودع الأقمشة في محافظة جدة.

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وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة قد باشرت، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني جدة باشر (مساء اليوم)، حريقًا اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر.

ونشرت المديرية عدة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع الأقمشة.

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