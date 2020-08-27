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2020-08-27 لجنة عاجلة للتحقيق في وفاة طفل حديقة الهدية في بريدة متابعات الخليج 365 - القصيم شكل أمين منطقة القصيم، م. محمد بن مبارك المجلي، لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة حديقة الهدية بمدينة بريدة. Advertisements وووجه المجلي بسرعة رفع النتائج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره من كافة الجهات ذات العلاقة. وجاء في بيان نشرته إمارة منطقة القصيم عبر حسابها في “تويتر”: “وجه أمين منطقة القصيم بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة حديقة الهدية بمدينة بريدة؛ مما أدى إلى وفاة طفل، جعله الله شفيعًا لوالديه”. ووجه أمين منطقة القصيم بأن تتولى اللجنة التحقيق العاجل بشأن الحادثة وسرعة رفع النتائج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره من كافة الجهات ذات العلاقة.

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