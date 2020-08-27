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بلدية بارق تغلق 9 محلات مهنية مخالفة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
أغلقت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم رقابة الأسواق، أمس الأربعاء، 9 محلات مهنية مخالفة في بارق، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد بن مرزن عسيري، أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بمواصلة الجولات الرقابية ومعالجة التشوهات البصرية التي يقوم بها بعض المحلات التجارية والمهنية، وأسفرت الجولات الرقابية المكثفة عن إغلاق 9 محلات مهنية مخالفة.
وأفاد أنه تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحلات وتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية، كما تم إلزامهم بتوفير خدمة مدى، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين ومؤكدًا استمرار الجولات الرقابية على مدار الساعة.
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